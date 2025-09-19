La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirmó este viernes 19 de septiembre a través de sus redes sociales, el fallecimiento de la astrónoma y divulgadora de ciencia mexicana Julieta Fierro Gossman.

“La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, #OrgulloUNAM, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua. Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo”, difundió la casa de estudios en X.

La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, #OrgulloUNAM, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua. Con su voz y dedicación acercó la ciencia… pic.twitter.com/cz08fFQBwE— UNAM (@UNAM_MX) September 19, 2025

En una semblanza hecha por el Gobierno de México, la científica reveló que decidió estudiar Física, “porque mi hermana mayor- nuestra mamá se había muerto cuando ella tenía 15 años y yo 13- me sugirió que en lugar de estudiar matemáticas mejor estudiara algo más práctico: Física”.

“Lo que me hace más feliz es platicar sobre el Universo”, destacó.

¿Quién fue Julieta Fierro?

De acuerdo con el Instituto de Astronomía de la UNAM, la doctora Julieta Fierro era Investigadora Titular del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ocupaba la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua, era miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el máximo nivel.

Te puede interesar: Carlos Slim gana contrato para construir ampliación del metro de Nueva York

Julieta Fierro se dedicó a la divulgación de la ciencia. Trabajó en exposiciones para museos, escribió libros y artículos, participó en programas de radio y televisión y dictó conferencias.

Recibió números reconocimientos como los premios Kalinga de la UNESCO, el de la Academia de Ciencias del Mundo, el Mario Molina, ha sido distinguida con cuatro doctorados honoris causa, es miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias.

Hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV