¿Chivas vs Toluca en riesgo? Este es el pronóstico del clima para el juego

El pasado miércoles 17 de septiembre, Chivas recibió en el Estadio AKRON a los Tigres de Nuevo León para cumplimentar el partido correspondiente a la Jornada 1 del actual Torneo Apertura 2025 de la Liga MX .

El duelo, que se vio retrasado durante 2 horas por la fuerte tormenta que cayó en el recinto, se retomó sin contundencia por parte del equipo rojiblanco y terminó con un empate a 0 goles.

Después del Clásico Nacional y del partido de antier, el Rebaño Sagrado ha logrado subir 4 peldaños en la tabla general y hoy se coloca en el lugar número 11.

Chivas se posiciona en el sitio número 11 de la tabla general. ESPECIAL / Liga MX

Posterior al juego, el director técnico del equipo de Guadalajara, Gabriel Milito, valoró el esfuerzo del equipo y destacó la solidez defensiva mostrada. Sin embargo, el argentino también lamentó que el encuentro terminara sin goles pese a las oportunidades presentadas en el segundo tiempo .

“ El primer tiempo lo neutralizamos bien, más allá de que ellos tuvieron la pelota, nos faltó hacer más transiciones. En el segundo tiempo fuimos a buscarlo mucho más, jugamos mano a mano y así llegaron las ocasiones claras. Una pena no haber podido ganar ”, explicó en conferencia.

El día de mañana, en punto de las 19:00 horas, se espera que de inicio el partido correspondiente a la Jornada 9 entre Chivas y Toluca. Nuevamente, el Estadio AKRON abrirá sus puertas para llevar a cabo este duelo, mismo que podría verse afectado de nueva cuenta por las condiciones meteorológicas.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico provoque chubascos y lluvias fuertes en el occidente y centro de la República Mexicana, por lo que se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco.

Pronóstico de lluvias 20 de septiembre de 2025

HORA TEMPERATURA MÁXIMA PROBABILIDAD DE LLUVIA ACUMULACIÓN DE AGUA NUBOSIDAD 02:00 horas 18 °C 30 % 1.4 mm Lluvia débil 05:00 horas 17 °C - - Parcialmente nuboso 08:00 horas 18 °C - - Parcialmente nuboso 11:00 horas 23 °C - - Parcialmente nuboso 14:00 horas 26 °C - - Parcialmente nuboso 17:00 horas 26 °C - - Nubes y claros 20:00 horas 24 °C - - Nubes y claros 23:00 horas 20 °C - - Nubes y claros

Con información del SMN y Meteored.

