Simulacro Nacional 2025: ¿Qué hacer si la alerta sísmica no sonó en tu celular?

En México, como parte de un ejercicio de prevención y concientización sobre la importancia de estar preparados para los desastres naturales, este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo el segundo Simulacro Nacional 2025.

En punto de las 12:00 p.m., habitantes de todo el país atendieron las medidas de seguridad y prevención que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha compartido con la ciudadanía para estos casos.

No obstante, por primera vez en la historia de la nación , las autoridades federales emitieron una alerta sísmica que pretendía sonar en todos los dispositivos móviles del país.

Sin embargo, pocos minutos después del simulacro, muchas personas reportaron no haber recibido la alerta sísmica en sus teléfonos. Esta debía mostrarse como notificación y emitir un fuerte pitido imposible de ignorar.

Previamente, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, comunicó que ciertos dispositivos no serían capaces de recibir la alerta, ya que algunos teléfonos configurados antes de marzo de 2023 no son compatibles con este sistema de alertamiento , aunque se trata de un número reducido de celulares.

Pese a ello, existen otros motivos por los cuales tu teléfono pudo no haber recibido la alerta, como:

Alertas desactivadas: Aunque no lo hayas notado, es posible que tu teléfono tenga las alertas gubernamentales desactivadas y por ello no recibiste el mensaje.

Para activarlas, sigue estos pasos:

En Android

Ir a la sección "Ajustes"

Elegir la opción "Notificaciones"

Entrar a "Ajustes avanzados"

Activar la opción "Alertas de emergencias inalámbricas"

En iOS

Entrar a "Configuración"

Ingresar al menú "Notificaciones"

Ir a "Alertas gubernamentales"

Activar las opciones "Alerta de Ejercicio", "Alerta Extrema", "Alerta Grave" y "Mensajes de información"

Dispositivo apagado: Los teléfonos que se encontraban apagados al momento del simulacro no pueden emitir la alerta.

Celular sin red: El teléfono debe estar conectado a una red móvil 2G, 3G, 4G o 5G; sin señal, la notificación no se recibe.

Alcance: La alerta se transmite solo en las regiones clasificadas como zona de riesgo para el simulacro.

¿Qué hacer si no recibiste la alerta?

Las autoridades federales alientan a los usuarios que no recibieron el mensaje a comunicarse a través del número 079 para reportar su caso y recibir información para configurar correctamente su dispositivo y que pueda recibir futuras alertas de emergencia.

