Simulacro Nacional 2025: Así se vivió en el Zócalo de CDMX | VIDEO

Hoy, viernes 19 de septiembre, a las 12:00 p.m., se llevó a cabo el Simulacro Nacional 2025.

Con el objetivo de preparar a la población en caso de un evento sísmico, este ejercicio buscó fortalecer la cultura de prevención en México y evaluar la capacidad de respuesta ante emergencias sísmicas.

Según la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el simulacro de este viernes tuvo como hipótesis un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Simulacro en el Zócalo de CDMX

A través de redes sociales, la cuenta oficial @webcamsdemexico compartió el momento exacto en que la población de la CDMX vivió el Simulacro Nacional 2025, durante el cual miles de civiles mostraron su organización en el instante preciso.

Alerta sísmica llega a más de 80 millones de celulares

El Sistema de Alertamiento se puso en funcionamiento en los teléfonos celulares de todo México. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la alerta se envió a más de 80 millones de dispositivos.

“Esto permite que, incluso en las comunidades más remotas, la población pueda ser alertada de inmediato, ganando segundos valiosos para proteger a nuestras familias”, señaló el secretario Omar García Harfuch.

Cultura de Prevención y autoprotección

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en su cuenta oficial de X, recordó a la población que este ejercicio muestra que se debe de seguir trabajando en conjuntos, redoblando esfuerzos para que todas y todos contribuyamos a la cultura de prevención y autoprotección, con el objetivo de construir un país más seguro y resiliente...

Asimismo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó que la prevención salva vidas y que la preparación cotidiana es la mejor herramienta frente a la incertidumbre de los desastres naturales.

