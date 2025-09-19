Simulacro Nacional 2025: ¿Por qué la alarma no sonó en algunos celulares?

El pasado 19 de septiembre de 2025, México llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional, ejercicio en el que se activaron las alarmas sísmicas a las 12:00 horas, tanto en altavoces como en dispositivos móviles. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, por primera vez la notificación se envió a más de 80 millones de teléfonos en todo el país, aunque se reportaron casos en los que la alerta no llegó.

La hipótesis del simulacro

La titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el ejercicio se basó en un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El objetivo fue fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta de la población frente a emergencias reales.

En los celulares compatibles, los usuarios pudieron leer en pantalla la siguiente notificación:

"Mensaje de Prueba. Este es un mensaje para probar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del simulacro nacional llevado a cabo el día 19/09/2025."

En los dispositivos iPhone, el aviso apareció bajo la categoría de “Alerta Presidencial”, debido a la configuración de la compañía. Autoridades mexicanas indicaron que mantienen conversaciones con Apple para modificar esta denominación. Además del texto, los equipos emitieron un sonido fuerte y distintivo que acompañó la señal del simulacro.

¿Por qué algunos móviles no recibieron la alerta?

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó que ciertos teléfonos configurados antes de marzo de 2023 no son compatibles con este sistema de alertamiento. Sin embargo, se trata de un número reducido de dispositivos.

Otras posibles causas por las que la alerta no llegó son:

Falta de red: el celular debe estar conectado a 2G, 3G, 4G o 5G; sin señal, la notificación no puede recibirse.

Teléfono apagado: aunque las alertas suenan con el equipo bloqueado, en silencio o durante una llamada, no se activan si el dispositivo está apagado.

Alertas deshabilitadas: algunos usuarios pueden tener desactivadas las notificaciones inalámbricas en la configuración del móvil.

Zona de cobertura: la señal se emite únicamente en áreas consideradas dentro de la zona de riesgo establecida para el simulacro.

¿Qué hacer si no recibiste la alerta?

En caso de no haber recibido el mensaje, las autoridades recomiendan comunicarse al número 079, habilitado para registrar anomalías y orientar a la ciudadanía sobre cómo activar correctamente la función en su dispositivo.

