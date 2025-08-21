Lluvias de consideración amenazan por lo menos a 12 estados de la República Mexicana, informó este jueves 21 de agosto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Para hoy, el monzón mexicano mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Nayarit y Sinaloa; puntuales fuertes en Durango, Chihuahua y Sonora; intervalos de chubascos en Baja California Sur; y lluvias aisladas en zonas de Baja California .

Por su parte, una circulación ciclónica en altura que prevalecerá en el noreste del territorio nacional, originará lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas y Coahuila; y puntuales fuertes en Nuevo León.

Simultáneamente, un canal de baja presión que se extenderá sobre el norte y centro de México y el ingreso de aire húmedo del golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y San Luis Potosí; puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas; chubascos en Hidalgo y lluvias aisladas en zonas de Querétaro, mientras que el flujo de aire húmedo del océano Pacífico, originará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán; y puntuales fuertes en Colima y Jalisco.

A su vez, la onda tropical núm. 24 sobre el sur del país, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Puebla y Guerrero.

La entrada de aire húmedo proveniente del mar Caribe y un canal de baja presión extendido desde la península de Yucatán hasta el sureste mexicano, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Chiapas; puntuales muy fuertes en Tabasco; puntuales fuertes en Campeche e intervalos de chubascos en Quintana Roo y Yucatán.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso por la tarde sobre la mayor parte de la República Mexicana, y muy caluroso en el norte del litoral de Pacífico y península de Baja California, con temperaturas máximas que podrán superar los 45 °C en el noreste de Baja California, oeste y noroeste de Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 21 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro y sur). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí (norte y centro), Nayarit, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas (suroeste), Veracruz y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Querétaro.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

