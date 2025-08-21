Durante la mañana del lunes 18 de agosto, Daniel Rendón, un hombre de 83 años, fue víctima de un robo dentro de la Parroquia San José de la Montaña, localizada en la colonia Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León. Mientras se encontraba en oración, un sujeto le arrebató el teléfono móvil en un acto que quedó grabado por las cámaras de videovigilancia del recinto.

En las imágenes se aprecia cómo un individuo entra al templo por el acceso principal, se dirige directamente hacia Don Daniel y le quita el celular de las manos de forma violenta. Aunque el adulto mayor intentó seguir al agresor, este logró escapar con rumbo desconocido.

El teléfono fue devuelto gracias a una vecina

Tras la difusión del video en plataformas digitales, el incidente se viralizó y generó múltiples reacciones de repudio. Poco después, una residente del área halló el dispositivo móvil y lo entregó a las autoridades correspondientes. Finalmente, el celular fue regresado a Don Daniel en buen estado.

El equipo sustraído no solo era de uso personal, sino que también constituía una herramienta esencial para el afectado, quien coordina presentaciones con su agrupación musical “Los Ausentes del Norte”. Afortunadamente, el teléfono no presentó daños visibles.

Investigación en curso y llamados a la ciudadanía

Hasta el momento, el responsable del hurto no ha sido detenido, aunque la Policía de Monterrey continúa con las averiguaciones pertinentes. En redes sociales, varios usuarios aseguran haber reconocido al presunto delincuente, incluso compartiendo posibles perfiles y ubicaciones. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido verificada por las autoridades.

Por su parte, la administración de la parroquia difundió un mensaje solicitando apoyo a la comunidad para proporcionar información que pueda ser útil en la investigación y llamó a fortalecer los lazos entre feligreses ante hechos que vulneran la seguridad de los espacios religiosos.

El caso ha provocado una oleada de comentarios en línea, donde muchos expresaron su enojo y consternación por el lugar en que ocurrió el robo: una iglesia. Usuarios de diferentes partes del país se sumaron a las muestras de apoyo a Don Daniel y exigieron justicia por lo sucedido.

A pesar de la recuperación del dispositivo, la indignación persiste, y la comunidad local continúa atenta a los avances en la búsqueda del responsable.

