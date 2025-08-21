Este jueves, el gobierno del presidente Donald Trump informó que está revisando más de 55 millones de registros de extranjeros que cuentan con visas de Estados Unidos por posibles violaciones a las normas de inmigración que puedan llevar a su revocación o deportación.

El Departamento de Estado señala que las visas que permiten a las personas permanecer en Estados Unidos son revocadas en cualquier momento si hay "indicadores de permanencia excesiva, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista".

En respuesta a una pregunta planteada por The Associated Press, el Departamento indicó que todos los titulares de visas de EU están sujetos a una "evaluación continua" con el objetivo de detectar cualquier indicio de que podrían ser inelegibles para obtener el documento.

Si se encuentra tal información, la visa será revocada y, si el titular de la visa está en Estados Unidos, estará sujeto a deportación.

"Revisamos toda la información disponible como parte de nuestra evaluación, incluyendo los registros de aplicación de la ley o de inmigración o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión de la visa que indique una posible inelegibilidad", detalló el Departamento.

