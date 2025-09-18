Clima HOY CDMX: a esta hora se prevén lluvias este 18 de septiembre

El día de hoy 18 de septiembre, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), canales de baja presión, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y océano Pacífico, lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Puebla, Morelos, Ciudad de México (CDMX), Estado de México, San Luis Potosí, y Tamaulipas.

¿Cuál es el clima de hoy, 18 de septiembre en Ciudad de México?

Asimismo, en la CDMX, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C, con viento del este y noreste de 10 a 20 km/h en la región, y rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

¿A qué hora lloverá hoy 18 de septiembre en Ciudad de México?

Por otro lado, se prevé por la tarde cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México y la CDMX, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían presentarse con fuertes rachas de viento y originar incremento en los niveles de arroyos, deslaves, encharcamientos y visibilidad reducida.

A continuación, te decimos los horarios en los que se pronostica lluvia, así como la probabilidad de que se presente en la CDMX hoy, 18 de septiembre.

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia débil 13:00 21° Lluvia débil 14:00 22° Lluvia débil 19:00 18° Lluvia débil 20:00 17° Lluvia débil

Con información de Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Meteored.

