Sheinbaum niega presión de EU en entrega de Rafael Caro Quintero

Ayer, miércoles, 17 de septiembre, la fiscal de Estados Unidos (EU), Pam Bondi, aseguró que México entregó a Rafael Caro Quintero a Estados Unidos por órdenes del presidente Donald Trump a lo que la Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que la decisión correspondió a la seguridad nacional.

Por otro lado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que la entrega se hizo "en coordinación, cooperación, respeto a la soberanía y reciprocidad nacional", y argumentó que "existía el riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados, o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivados de acuerdos con jueces".

Sheinbaum descarta presión por parte del Gobierno de EU

El día de hoy, jueves, 18 de septiembre en “La Mañanera del Pueblo” La Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció respecto a cómo se tomó la decisión de la entrega de Caro Quintero y el envió generalizado de personas vinculadas con la delincuencia organizada a EU.

Lee también: Sheinbaum destaca avances en prevención sísmica en México

Sheinbaum descartó que haya presión por parte del Gobierno de Estados Unidos para entregar narcotraficantes y aseguró que la decisión corresponde a la seguridad nacional.

“Fue una decisión de seguridad nacional”

“Fue una decisión de seguridad nacional y también había una petición del Gobierno de Estados Unidos”, afirmó la Mandataria.

“Se tomó la decisión de enviarlos por el Consejo de Seguridad Nacional, con base en la Ley de Seguridad Nacional”, señaló.

Finalmente, afirmó que sí hubo una petición por parte de Estados Unidos, pero que la decisión se toma en el país por parte del Consejo de Seguridad Nacional.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS