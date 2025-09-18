La onda tropical número 33 —que se desplaza sobre la península de Yucatán y el sureste—, una vaguada en altura sobre el oriente del golfo de México y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Jalisco, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se espera cielo semi nublado y lluvia en horas de la tarde-noche.

A esta lloverá hoy, 18 de septiembre, en Guadalajara

La cadena meteorológica Meteored refirió que la ciudad de Guadalajara permanecerá sobre todo nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y los 15 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 32 km/h. Además, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 3.2 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:

05:00 a 06:00 PM Tormenta (80%) Acumulación de agua de 2.4 mm 12:00 AM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.7 mm

Actualización a la zona de baja presión

De acuerdo con el SMN, la zona de baja presión en el Pacífico mexicano —misma que mantiene en 80% su probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas y a 7 días— se localiza a 530 km al suroeste de Playa Pérula, en Jalisco, donde se desplaza muy lentamente hacia el oeste-noroeste.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

