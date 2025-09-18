Sheinbaum defiende Andy López Beltrán: "Se trata de calumnia"

El día de hoy, 18 de septiembre, en “La Mañanera del Pueblo”, la Presidenta Claudia Sheinbaum, descartó que hijos de AMLO estén en casos de huachicol fiscal.

En conferencia de prensa, se le cuestionó a la Mandataria sobre el rechazo de amparo de Andrés “Andy” López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, por el caso de huachicol fiscal.

“Ya desmintieron que ellos sacaron los amparos”

La Presidenta Sheinbaum negó que los involucrados hayan solicitado algún amparo para evitar una detención en su contra.

“Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta… ya desmintieron que ellos presentaron los amparos”, afirmó la Mandataria.

Lee también: Sheinbaum niega presión de EU en entrega de Rafael Caro Quintero

“Es parte de la campaña de calumnias”

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que tal acusación del amparo que “Andy” López Beltrán solicitó es parte de la campaña de calumnias.

“Tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué”, enfatizó Sheinbaum, reafirmando el rechazo de amparo de “Andy” López Beltrán.

“¿Cómo es posible que a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país?” agregó.

Asimismo, aseguró que evidentemente se trata de calumnia y desacreditación, y que forma parte de una campaña política.

Acuerdo con EU para combatir el huachicol fiscal

Asimismo, Sheinbaum Pardo indicó que, el tema del huachicol fiscal lo habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, "en el acuerdo que tenemos en este entendimiento viene el tema de combatir conjuntamente el tráfico ilegal de combustible".

Reiteró que la investigación comenzó en marzo de este año aduanas toma conocimiento de un buque que llega a Tampico proveniente de Estados Unidos.

Con información de Sun.

Te puede interesar: Sheinbaum destaca avances en prevención sísmica en México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS