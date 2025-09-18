Beca Rita Cetina: ¿Qué hacer si tu hijo no aparece correctamente en el SIGED?

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el Gobierno de México y distribuido a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). Su principal objetivo es que los estudiantes en situación vulnerable reciban un apoyo económico que les permita continuar sus estudios sin verse obligados a abandonarlos por falta de recursos.

Aunque la ayuda está dirigida a familias con dificultades económicas, la beca es universal, por lo que c ualquier estudiante que asista a una secundaria pública y complete el registro correctamente podrá recibir los mil 900 pesos bimestrales.

El registro para la Beca Rita Cetina comenzó el pasado 15 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 30 del mismo mes. Sin embargo, la aprobación de este beneficio depende de que los datos en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) estén actualizados.

El SIGED es la plataforma oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) encargada de recopilar la información de cada estudiante inscrito en el sistema educativo público.

Los alumnos que podrían presentar más problemas en su registro son aquellos que pasaron de primaria a secundaria , ya que sus datos podrían no estar actualizados aún.

Aun así, las autoridades educativas aseguraron que los padres o tutores pueden proceder con el registro, aunque el sistema muestre datos desactualizados, ya que la plataforma se corregirá en las próximas semanas. De manera específica, el SIGED se actualizará a partir del 5 de octubre.

Se recomienda verificar la información escolar con anticipación para evitar rechazos en la convocatoria. Para ello, debes:

Ingresar al portal oficial: siged.sep.gob.mx

Seleccionar la opción “Alumnado”

Introducir la CURP del estudiante

Revisar que los datos coincidan con su situación escolar actual

En caso de que haya errores o no aparezca el registro de tu hijo:

Acude a la escuela donde está inscrito

Solicita en el área administrativa que actualicen los datos en el sistema

Realiza este trámite lo antes posible para evitar problemas en la convocatoria

Recuerda que la actualización del SIGED no debe generar preocupación, sino fomentar la prevención. Difundir esta información ayuda a que más estudiantes accedan a la beca sin dificultades, garantizando un apoyo que busca reducir la deserción escolar y fortalecer la economía de las familias.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP