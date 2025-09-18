Beca Rita Cetina 2025: Estas son las fallas más comunes en el registro

Los registros para la Beca Rita Cetina —el cual otorga un monto bimestral de mil 900 pesos a cada madre, añadiendo 700 pesos por cada estudiante adicional—, comenzaron a aplicarse desde el pasado 15 de septiembre; se sabe que concluirán el 30 de este mismo mes. Sin embargo, aunque resulte sencillo registrarse, a veces se presentan fallos que nada tienen que ver con el usuario, ¿cuáles son los más habituales? Aquí te los contamos.

Fallas habituales de registro en el portal de la Beca Rita Cetina

Si la página presenta errores de carga y leyendas como: “no se puede acceder a este sitio” o “Error 503”, se debe, principalmente, a una saturación web en los servidores. Aquí lo recomendable es reintentarlo en horarios nocturnos o de menor afluencia, además de no andar recargando la página a lo loco.

Por otro lado, si se trata de un problema de inicio de sesión con la Llave MX, la persona deberá marcar al *079 para recibir orientación telefónica, o en su defecto, ingresar a llave.gob.mx para recuperar la contraseña y el usuario.

Fallas en el Sistema de Información y Gestión Educativa y la Clave de Centro de Trabajo

Además de las fallas antes mencionadas, existen dos errores muy comunes; el primero está relacionado con el SIGED y el segundo con la CCT.

Con el SIGED, a veces sucede que el sistema tarda en cambiar el estatus de los estudiantes de secundaria, ya que estos continúan apareciendo como si fueran de primaria. En este caso, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, aclaró que la actualización se refleja en unos días y que no representa ningún inconveniente.

En cambio, si nos referimos a la Clave de Centro de Trabajo (CCT), que ocurre cuando una escuela no aparece en la base de datos del sistema, solo toca esperar a la actualización de la misma.

Ya por último, la Secretaría de Educación Pública (SEP) enfatizó que las dudas sobre inscripción, requisitos o depósitos pueden resolverse a través del número telefónico de Educatel. El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas en los siguientes números:

Ciudad de México: 55 3601 7599

Resto de México: 800 288 6688

X / @AvisosBienestar

AO