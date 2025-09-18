Jueves, 18 de Septiembre 2025

Jalisco |

Clima HOY, 18 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Conoce el pronóstico del clima para este jueves 18 de septiembre de algunos de los emblemáticos Pueblos Mágicos que alberga Jalisco

Por: Anel Solis

Para el día de hoy, 18 de septiembre se pronostica lluvias y tormentas en algunos Pueblos Mágicos de Jalisco. UNSPLASH/ S. Mejia

El fin de semana se acerca, y qué mejor manera de disfrutarlo que visitando algún Pueblo Mágico de Jalisco como:

  • Mazamitla
  • Chapala
  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tequila
  • Tapalpa
  • Talpa de Allende

Si estás pensando en visitar hoy, 18 de septiembre, alguno de estos lugares, te decimos si necesitas preparar ropa cómoda o paraguas; este es el pronóstico del clima de algunos Pueblos Mágicos de Jalisco.

Hoy, jueves 18 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del clima de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Jalisco generará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco. Asimismo, se prevé un ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a 35 °C en estos estados.

Clima en Mazamitla hoy, 18 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 16° Parcialmente nuboso
10:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
11:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
12:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
13:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
14:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
15:00  17° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
16:00  17° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
17:00  16° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
18:00  16° Nubes y claros
19:00  15° Nubes y claros
20:00 14° Parcialmente nuboso
21:00  14° Parcialmente nuboso
22:00  13° Parcialmente nuboso
23:00  13° Parcialmente nuboso

Clima en Chapala hoy, 18 de septiembre

Hora Temperatura Se pronóstica
9:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
10:00 20° Nubes y claros
11:00 21° Parcialmente nuboso
12:00 22° Parcialmente nuboso
13:00 22° Parcialmente nuboso
14:00 23° Nubes altas
15:00  23° Nubes y claros
16:00  23° Nubes y claros
17:00  23° Nubes y claros
18:00 23° Nubes altas
19:00 23° Nubes altas
20:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
21:00 22° Parcialmente nuboso
 22:00 21° Parcialmente nuboso
23:00  21° Parcialmente nuboso

Clima en Tequila hoy, 18 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 21° Nubes y claros
10:00 23° Nubes y claros
11:00 25° Nubes y claros
12:00  27° Nubes y claros
13:00  27° Nubes y claros
14:00  28° Nubes y claros
15:00  29° Parcialmente nuboso
16:00  28° Tormenta con probabilidad de 40% en la región
17:00 24° Tormenta con probabilidad de 60% en la región
18:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
19:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
20:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
21:00  20° Parcialmente nuboso
22:00 20° Parcialmente nuboso
23:00 19° Tormenta con probabilidad de 30% en la región

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 18 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 18° Nubes y claros
10:00 20° Nubes y claros
11:00 22° Parcialmente nuboso
12:00  23° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
13:00  25° Parcialmente nuboso
14:00 25° Nubes y claros
15:00  25° Nubes y claros
16:00  25° Nubes y claros
17:00  22° Tormenta con probabilidad de 50% en la región
18:00  20° Tormenta con probabilidad de 40% en la región
19:00 19° Parcialmente nuboso
20:00  19° Parcialmente nuboso
21:00  18° Nubes y claros
22:00  18° Parcialmente nuboso
23:00  18° Nubes y claros

Clima en Tapalpa hoy, 18 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 18° Parcialmente nuboso
10:00 20° Nubes y claros
11:00 21° Parcialmente nuboso
12:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
13:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
14:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
15:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
16:00  19° Lluvia moderada con probabilidad de 70% en la región
17:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
18:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
19:00  16° Nubes altas
20:00  16° Parcialmente nuboso
21:00  15° Nubes y claros
22:00  15° Nubes y claros
23:00  15° Parcialmente nuboso

Clima en Talpa de Allende hoy, 18 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 21° Parcialmente nuboso
10:00 24° Nubes y claros
11:00 26° Parcialmente nuboso
12:00  27° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
13:00  27° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
14:00  25° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
15:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
16:00  23° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
17:00  23° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
18:00 23° Parcialmente nuboso
19:00  21° Parcialmente nuboso
20:00  21° Parcialmente nuboso
21:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
22:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
23:00  20° Parcialmente nuboso

Con información de Meteored y la Comisión Nacional del Agua**

