Clima HOY, 18 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

El fin de semana se acerca, y qué mejor manera de disfrutarlo que visitando algún Pueblo Mágico de Jalisco como:

Mazamitla

Chapala

San Pedro Tlaquepaque

Tequila

Tapalpa

Talpa de Allende

Si estás pensando en visitar hoy, 18 de septiembre, alguno de estos lugares, te decimos si necesitas preparar ropa cómoda o paraguas; este es el pronóstico del clima de algunos Pueblos Mágicos de Jalisco.

Hoy, jueves 18 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del clima de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Jalisco generará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco. Asimismo, se prevé un ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a 35 °C en estos estados.

Clima en Mazamitla hoy, 18 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 16° Parcialmente nuboso 10:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 11:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 12:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 13:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 14:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 15:00 17° Tormenta con probabilidad de 70% en la región 16:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 17:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 18:00 16° Nubes y claros 19:00 15° Nubes y claros 20:00 14° Parcialmente nuboso 21:00 14° Parcialmente nuboso 22:00 13° Parcialmente nuboso 23:00 13° Parcialmente nuboso

Clima en Chapala hoy, 18 de septiembre

Hora Temperatura Se pronóstica 9:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 10:00 20° Nubes y claros 11:00 21° Parcialmente nuboso 12:00 22° Parcialmente nuboso 13:00 22° Parcialmente nuboso 14:00 23° Nubes altas 15:00 23° Nubes y claros 16:00 23° Nubes y claros 17:00 23° Nubes y claros 18:00 23° Nubes altas 19:00 23° Nubes altas 20:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 21:00 22° Parcialmente nuboso 22:00 21° Parcialmente nuboso 23:00 21° Parcialmente nuboso

Clima en Tequila hoy, 18 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 21° Nubes y claros 10:00 23° Nubes y claros 11:00 25° Nubes y claros 12:00 27° Nubes y claros 13:00 27° Nubes y claros 14:00 28° Nubes y claros 15:00 29° Parcialmente nuboso 16:00 28° Tormenta con probabilidad de 40% en la región 17:00 24° Tormenta con probabilidad de 60% en la región 18:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 19:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 20:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 21:00 20° Parcialmente nuboso 22:00 20° Parcialmente nuboso 23:00 19° Tormenta con probabilidad de 30% en la región

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 18 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 18° Nubes y claros 10:00 20° Nubes y claros 11:00 22° Parcialmente nuboso 12:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 13:00 25° Parcialmente nuboso 14:00 25° Nubes y claros 15:00 25° Nubes y claros 16:00 25° Nubes y claros 17:00 22° Tormenta con probabilidad de 50% en la región 18:00 20° Tormenta con probabilidad de 40% en la región 19:00 19° Parcialmente nuboso 20:00 19° Parcialmente nuboso 21:00 18° Nubes y claros 22:00 18° Parcialmente nuboso 23:00 18° Nubes y claros

Clima en Tapalpa hoy, 18 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 18° Parcialmente nuboso 10:00 20° Nubes y claros 11:00 21° Parcialmente nuboso 12:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 13:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 14:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 15:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 16:00 19° Lluvia moderada con probabilidad de 70% en la región 17:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 18:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 19:00 16° Nubes altas 20:00 16° Parcialmente nuboso 21:00 15° Nubes y claros 22:00 15° Nubes y claros 23:00 15° Parcialmente nuboso

Clima en Talpa de Allende hoy, 18 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 21° Parcialmente nuboso 10:00 24° Nubes y claros 11:00 26° Parcialmente nuboso 12:00 27° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 13:00 27° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 14:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 15:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 16:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 17:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 18:00 23° Parcialmente nuboso 19:00 21° Parcialmente nuboso 20:00 21° Parcialmente nuboso 21:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 22:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 23:00 20° Parcialmente nuboso

Con información de Meteored y la Comisión Nacional del Agua

