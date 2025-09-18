Clima HOY, 18 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

El fin de semana se acerca, y qué mejor manera de disfrutarlo que visitando algún Pueblo Mágico de Jalisco como:Si estás pensando en visitar hoy, 18 de septiembre, alguno de estos lugares, te decimos si necesitas preparar ropa cómoda o paraguas; este es el pronóstico del clima de algunos Pueblos Mágicos de Jalisco.Hoy, jueves 18 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del clima de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Jalisco generará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco. Asimismo, se prevé un ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a 35 °C en estos estados.Con información de Meteored y la Comisión Nacional del Agua*** * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS