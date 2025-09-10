Quién es Carlo Soldati, el próximo refuerzo que podría llegar a Chivas desde Europa

Antes de que cierre el mercado de fichajes en la Liga MX y del Clásico Nacional ante América, Chivas busca cerrar un refuerzo del futbol europeo.

Chivas busca cerrar un refuerzo con Carlo Soldati

Según información de Erick López, reportero de TUDN, el Guadalajara busca hacerse del talento del defensor mexicano Carlo Soldati, jugador del Cagliari.

Cabe destacar que Carlo Soldati estuvo a punto de entrar a Chivas; no obstante, una lesión de ligamentos cruzados lo alejó de las canchas y del equipo.

¿Quién es Carlo Soldati, próximo refuerzo que podría llegar a Chivas?

Carlo Soldati es un futbolista de 20 años que debutó con el Querétaro y en agosto de 2024 emigró a Europa para integrarse con el equipo Sub 21 del Cagliari, donde el pasado mes de abril se consagró campeón de la Coppa Italia Primavera al superar al Milán.

Cabe destacar que el mercado de fichajes del futbol mexicano finaliza este 12 de septiembre, por lo que el Guadalajara tendrá pocos días para llevar acabo su análisis y completar el fichaje del que sería el último refuerzo del Rebaño para este Apertura 2025.

A pesar del inicio complicado, tras el Torneo Apertura 2025 aún se tiene la esperanza de sorprender a sus seguidores este fin de semana contra el América en el Clásico Nacional.

Los rojiblancos trataran de dejar atrás su tropiezo antes de que cierre el mercado de fichajes en la Liga MX.

