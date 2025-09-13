El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que el ciclón "Mario" casi desaparece, aunque algunos de sus efectos seguirán sintiéndose en el país. Pero atrás de él, ya se forma el que podría ser el siguiente fenómeno de su tipo, que llevaría por nombre "Narda". Estos son los detalles:

La Comisión Nacional de Agua (Conagua) vigila dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano Pacífico. A través de su cuenta en X, la dependencia federal informó:

1) Se prevé la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

2) Se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de la península de Baja California. Presente 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Aunque es pronto para pronosticarlo, si cualquiera de estos dos fenómenos naturales continúa con su evolución, podría dar forma al siguiente ciclón tropical de la temporada, que llevaría por nombre "Narda".

Hasta el momento, en la cuenca del Pacífico se han formado 13 ciclones tropicales, de hasta los 20 que se esperan. De ellos, siete han alcanzado la categoría como huracanes, pero sólo uno ha tocado tierra.

El último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

Clima del domingo 14 al martes 16 de septiembre de 2025

El monzón mexicano, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionarán probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

La tormenta tropical "Mario" continuará con su desplazamiento hacia el oeste-noroeste hacia mar abierto y sin impactar en territorio mexicano. Sin embargo, su circulación y bandas nubosas reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del occidente del país, así como en Baja California Sur; además de rachas fuertes y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Jalisco y Colima.

Una vaguada en niveles altos de la atmósfera permanecerá extendida sobre el golfo de México y la península de Yucatán, continuará asociada con divergencia y con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la mencionada península, así como en el oriente y sureste del territorio nacional.

Por su parte, la onda tropical núm. 32 recorrerá el sur y occidente del país, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en las mencionadas regiones.

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generará chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, noreste y centro del país.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte de la República Mexicana, entidades del litoral del Pacífico, del golfo de México y la península de Yucatán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

