Al menos tres estados de la República se preparan este sábado 13 de septiembre para lluvias intensas en varias de sus zonas, informó este día el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día, el monzón mexicano y una vaguada en altura sobre el noroeste de México, mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Los desprendimientos nubosos, asociados con los remanentes de "Mario," ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país, así como rachas de viento de hasta 50 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Canales de baja presión en el centro y oriente del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como en el norte, noreste y sur del país.

La onda tropical núm. 32 recorrerá el sureste mexicano e interaccionará con una vaguada en altura, la cual se extenderá desde la costa oriental de Estados Unidos hasta el sureste mexicano, originando lluvias fuertes a muy fuertes con posible caída de granizo en la región mencionada, incluida la península de Yucatán; así como lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (norte, este y sur) y Chiapas.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 13 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte, este y sur) y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

