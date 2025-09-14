Este domingo, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay informó que Hernán Bermúdez Requena rechazó someterse a una extradición simplificada, por lo que permanecerá detenido en dicho país mientras se realiza el proceso de entrega a las autoridades mexicanas.

Bermúdez Requena, alias "El Abuelo" o "Comandante H" ha sido señalado por presuntamente ser el líder del grupo criminal "La Barredora", y tener vínculos con el Cartel Nueva Generación.

El exsecretario de seguridad de Tabasco tuvo una audiencia telemática este sábado con el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción Osmar Legal, luego de haber sido detenido en Paraguay en una operación coordinada con México, señaló a EFE un funcionario de la Senad.

"Ordenó el juez que guarde prisión preventiva en la Senad durante este proceso de extradición y él, entonces, seguirá en la Senad por una cuestión de seguridad", afirmó la fuente.

El funcionario precisó que en la audiencia el juez comunicó a Bermúdez Requena que tiene la opción de acceder a la "extradición abreviada", un proceso que aseguró es "mucho más sencillo" y que se resuelve en "cuestión de días", pero el detenido "no aceptó".

"Entonces, ahora inicia el proceso de extradición ordinario, que sí es un proceso un poco más extenso en el cual México tiene que presentar todas las documentaciones. Tiene más burocracia" , explicó la fuente.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad de Tabasco (sureste), cuando —el ahora senador oficialista— Adán Augusto López Hernández gobernaba ese estado (2018-2021), antes de ser secretario de Gobernación (Interior) en el Gobierno del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Alias “El Abuelo” fue capturado la madrugada de este sábado en una vivienda lujosa ubicada en la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso (centro), según informó la Senad en un comunicado.

Este sábado, la Fiscalía paraguaya indicó que las autoridades mexicanas solicitaron por la vía diplomática la "detención preventiva con fines de extradición" de Bermúdez Requena, conforme a un tratado vigente entre ambos países.

El detenido enfrenta cargos en México por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco.

Igualmente, es acusado de ser uno de los presuntos líderes de 'La Barredora', célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al Cartel Nueva Generación, uno de los seis carteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero.

El pasado 22 de julio, el Gobierno de México confirmó que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra el exfuncionario, quien era investigado desde 2024 por sus vínculos con el crimen organizado.

