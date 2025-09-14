CFE: ¿Qué trámites se pueden hacer en su aplicación móvil?

Con el objetivo de facilitar a los usuarios el acceso y la gestión de sus servicios de luz, la Comisión Federal de Electricidad diseñó la App CFE Contigo, además de implementar la realización de trámites en su portal web.

Estas herramientas digitales constituyen una gran ventaja sobre los servicios físicos, pues se encuentran disponibles las 24 horas todos los días del año.

Cabe señalar que el recibo digital como comprobante de domicilio tiene la misma validez que el original ante cualquier gobierno y autoridad municipal, estatal y federal si se presenta impreso en una hoja blanca tamaño carta.

¿Cómo registrarte en la aplicación de la CFE?

Deberás descargar la aplicación CFE Contigo desde Google Play Store o App Store. Una vez instalada, en la pantalla de inicio tendrás las opciones "Iniciar sesión" y "Registrarse".

Para registrarte la aplicación desplegará un cuestionario que deberás llenar con:

Nombre completo.

Correo electrónico válido.

Número de celular.

Contraseña segura (mínimo 8 caracteres, incluye letras y números).

Para completar el registro deberás confirmar tu correo electrónico. Pero, una vez confirmado el correo, la App CFE Contigo te pedirá "Agregar servicio" o mostrará el ícono: "+", en donde deberás ingresar los 12 dígitos que se encuentran en la parte superior de tu recibo de luz.

Una vez que ingreses tu número de servicio tendrás tu cuenta activa, desde la cual podrás hacer trámites en línea.

¿Cómo registrarte en la página web de la CFE?

Deberás ingresar al sitio oficial de la CFE desde tu navegador. Una vez dentro, en la pantalla deberás seleccionar "Mi cuenta" o "Iniciar sesión" en la esquina superior derecha.

Debajo del menú, selecciona la opción "Registrarse" o "¿No tienes cuenta? Regístrate aquí". Y llena el formulario.

Para registrarte la aplicación desplegará un cuestionario que deberás llenar con:.

Nombre completo.

Correo electrónico válido.

Número de celular.

Nombre de usuario.

Contraseña segura (mínimo 8 caracteres, incluye letras y números).

Y aceptar términos y condiciones.

Para completar el registro deberás confirmar tu correo electrónico. Pero, una vez confirmado el correo, la App CFE Contigo te pedirá "Agregar servicio" o mostrará el ícono: "+", en donde deberás ingresar los 12 dígitos que se encuentran en la parte superior de tu recibo de luz.

Una vez que ingreses tu número de servicio tendrás acceso al portal CFE en línea, desde el cual podrás hacer trámites de manera digital.

¿Qué trámites se pueden hacer en la aplicación de la CFE?

La APP CFEcontigo está diseñada para:

Facilitar el pago de tus servicios mediante tarjetas bancarias de crédito y débito.

Solicitar cargo recurrente para pagar tu servicio.

Pagar con puntos BBVA.

Consultar tu saldo y descargar tu último recibo.

Ubicar los 10 Centros de Atención a Clientes más cercanos.

Reportar fallas de suministro de energía en tu servicio.

Activar tu recibo electrónico (paperless).

Calcular tus consumos posteriores de forma simulada y recordatorios de pago.

Para obtener la dirección precisa de los Centros de Atención a Clientes más cercanos debes activar tu ubicación y para recibir los recordatorios de pago tendrás que activar los mensajes push de la aplicación.

Para recibir ti recibo CFE digital deberás ingresar a la App y tener una cuenta activa y seguir los siguientes pasos:

En el menú principal, selecciona "Mis servicios" Haz click en la opción "Recibo digital" o "Activar recibo digital". Verifica o ingresa tu correo electrónico donde quieres recibir el recibo en formato PDF. Acepta términos y condiciones. Pulsa "Activar".

Una vez completado el proceso, recibirás tu recibo directamente al correo electrónico y podrás consultarlo en cualquier momento desde la App.

