CFE: ¿Qué trámites se pueden hacer en su aplicación móvil?

Con el objetivo de facilitar a los usuarios el acceso y la gestión de sus servicios de luz, la Comisión Federal de Electricidad diseñó la App CFE Contigo, además de implementar la realización de trámites en su portal web.Estas herramientas digitales constituyen una gran ventaja sobre los servicios físicos, pues se encuentran disponibles las 24 horas todos los días del año.Cabe señalar que el recibo digital como comprobante de domicilio tiene la misma validez que el original ante cualquier gobierno y autoridad municipal, estatal y federal si se presenta impreso en una hoja blanca tamaño carta.Deberás descargar la aplicación CFE Contigo desde Google Play Store o App Store. Una vez instalada, en la pantalla de inicio tendrás las opciones "Iniciar sesión" y "Registrarse".Para registrarte la aplicación desplegará un cuestionario que deberás llenar con:Para completar el registro deberás confirmar tu correo electrónico. Pero, una vez confirmado el correo, la App CFE Contigo te pedirá "Agregar servicio" o mostrará el ícono: "+", en donde deberás ingresar los 12 dígitos que se encuentran en la parte superior de tu recibo de luz.Una vez que ingreses tu número de servicio tendrás tu cuenta activa, desde la cual podrás hacer trámites en línea.Deberás ingresar al sitio oficial de la CFE desde tu navegador. Una vez dentro, en la pantalla deberás seleccionar "Mi cuenta" o "Iniciar sesión" en la esquina superior derecha.Debajo del menú, selecciona la opción "Registrarse" o "¿No tienes cuenta? Regístrate aquí". Y llena el formulario.Para registrarte la aplicación desplegará un cuestionario que deberás llenar con:.Para completar el registro deberás confirmar tu correo electrónico. Pero, una vez confirmado el correo, la App CFE Contigo te pedirá "Agregar servicio" o mostrará el ícono: "+", en donde deberás ingresar los 12 dígitos que se encuentran en la parte superior de tu recibo de luz.Una vez que ingreses tu número de servicio tendrás acceso al portal CFE en línea, desde el cual podrás hacer trámites de manera digital.La APP CFEcontigo está diseñada para:Para obtener la dirección precisa de los Centros de Atención a Clientes más cercanos debes activar tu ubicación y para recibir los recordatorios de pago tendrás que activar los mensajes push de la aplicación.Para recibir ti recibo CFE digital deberás ingresar a la App y tener una cuenta activa y seguir los siguientes pasos:Una vez completado el proceso, recibirás tu recibo directamente al correo electrónico y podrás consultarlo en cualquier momento desde la App.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB