El alcalde de este municipio, Milton Ulises Millán Atoche, confirmó que el taxi accidentado en la carretera Mérida-Campeche, tramo Kopomá-Chocholá, tenía como destino esa ciudad de donde son originarios la gran mayoría de los ocupantes.

"Lamentamos el accidente que ocurrió el sábado por la tarde en la carretera Mérida – Campeche; de todo corazón enviamos mi más sentido pésame a las familias de las 15 personas que fallecieron y pedimos oración para la pronta recuperación de las personas que se encuentran de forma grave", señaló Millán Atoche en sus redes sociales.

Tras el accidente, habitantes han solicitado al munícipe cancelar este año el Grito de Independencia por el luto en el que se encuentra la ciudad.

Por su parte, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reportó que suman 16 los muertos por el carreterazo y que los cuerpos se encuentran en la Fiscalía General del Estado de Yucatán.

"Estamos consternados con la noticia del accidente en la carretera Campeche-Mérida , donde murieron 16 personas. Estuve en comunicación con el gobernador de Yucatán @huachodiazmena a quien agradezco toda su solidaridad", escribió en su cuenta de X.

A su vez, informó que el Gobierno del Estado de Campeche, así como el Ayuntamiento de Calkiní, "estaremos apoyando en todo lo necesario para apoyar a los familiares a reclamar los cuerpos de las personas que fallecieron en el accidente de la carretera Campeche-Mérida".

