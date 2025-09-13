Este es el número de personas que mueren trombosis en México

Existe una condición de salud que es propensa entre las personas y puede quitarles la vida. Se trata de las trombosis y hemorragias. Así afecta a los mexicanos y mexicanas:

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con la Unidad Médica de Investigación en Trombosis, Hemostasia y Aterogénesis, única en su tipo en América Latina y donde hasta ahora se ha diagnosticado a casi 14 mil personas con alguna enfermedad trombótica o hemorrágica sin importar su condición de derechohabiencia al instituto.

El doctor Abraham Majluf Cruz, encargado de esta unidad que se ubica en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro”, señaló que es necesario prestar más atención a las enfermedades del sistema de coagulación como las trombosis y hemorragias, que “son las primeras causas de muerte en el ser humano, un aspecto no muy reconocido en nuestro país” .

Refirió que en México seis de cada 10 personas mueren a causa de una trombosis y uno más por hemorragia , es por ello, que esta Unidad de Investigación se avoca al estudio y diagnóstico de las trombosis de la vena cava, cerebral, renal y hepática, padecimientos que se observan cada vez más en población menor a 45 años.

Informó que los pacientes que ahí se atienden son referidos por el servicio de Hematología de diversas instituciones de salud en los estados o médicos externos.

Explicó que en esta Unidad no se tratan enfermedades, “lo que se hace es diagnosticar enfermedades trombóticas y hemorrágicas. Llega gente del IMSS y de todos los lugares de la República; en el caso de los no derechohabientes, se tratan a través de la participación activa extramuros que tiene el Seguro Social con otras instituciones”.

En el caso de las hemorragias, el investigador del IMSS apuntó: “hacemos búsqueda de problemas de las plaquetas, de la fase líquida de la hemostasia y de la fibrinolisis para tratar de establecer un diagnóstico para los pacientes que tienen algún problema en la sangre, es decir, hemofilias que no tienen un diagnóstico”.

El doctor Majluf Cruz explicó que el diagnóstico de estos padecimientos se hace a través de diversos estudios en la sangre, una vez que se conoce la causa de la enfermedad se refiere con el médico tratante para continuar su protocolo de atención.

“En conjunto con el Servicio de Hematología de este hospital, la Unidad de Investigación trabaja para un grupo muy grande de pacientes, salimos del trabajo de investigación y diagnóstico para establecer un servicio de atención médico directo con los pacientes que se atienden en este hospital”, enfatizó.

El encargado de la Unidad Médica de Investigación en Trombosis, Hemostasia y Aterogénesis subrayó que derivado del COVID, este laboratorio participó de manera activa en las dos únicas recomendaciones para tratamiento anticoagulante en pacientes con SARS-CoV-2, mismas que han servido para el tratamiento de la trombosis pulmonar y otras secuelas.

Dentro de sus publicaciones, esta Unidad Médica de Investigación ha generado aproximadamente 200 publicaciones directas, además de libros, capítulos y principalmente formación de recurso humano como maestros, especialistas y doctores en ciencias.

“Actualmente, la unidad tiene una parte donde se trabaja con las cuestiones genéticas propias del mexicano y los fenotipos, es decir, cómo se comportan las proteínas en la población, estudios que ayudarán a prevenir y detectar diversas enfermedades que afectan al ser humano”, subrayó.

