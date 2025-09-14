Domingo, 14 de Septiembre 2025

Sismo cerca de Sinaloa se registra durante la madrugada

En otros puntos de la República Mexicana se presentó actividad sísmica superior a la magnitud 3.5 durante la noche

Por: Fabián Flores

El temblor más fuerte se registró cerca de Los Mochis, Sinaloa. ESPECIAL / Sistema Sismológico Nacional / X / @Claudiashein

El Sistema Sismológico Nacional (SSN) es la institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real: registra, analiza y distribuye información sobre los sismos ocurridos para informar a autoridades y a la población general.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados esta madrugada del 14 de septiembre de 2025

La madrugada del 14 de septiembre se presentó actividad sísmica en algunos puntos del país. A continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes, superiores a la magnitud 3.5.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD
3.9 01:37:38 132 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca 18.8 km
3.9 02:45:30 110 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas 10 km
3.9 03:13:12 115 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas 15.3 km
3.6 03:37:27 18 km al sureste de Pinotepa Nacional, Oaxaca 3.4 km
3.8 04:16:40 165 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas 10 km
4.4 05:44:23 106 km al suroeste de Los Mochis, Sinaloa 10 km  

Hasta el momento, Protección Civil de Sinaloa no ha reportado afectaciones.

FF

