La jornada de este sábado 13 de septiembre será de lluvia para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas de la región y ambiente fresco. Durante la tarde, ambiente caluroso; lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco, Colima y Michoacán, y lluvias fuertes en Nayarit, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de en Jalisco, Colima y Michoacán; y rachas de viento de hasta 30 km/h en zonas de Nayarit.

No te pierdas: Sábado húmedo para Guadalajara; llega lluvia a esta hora

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. No se descarta la probabilidad de algún chubasco puntual en horas de la tarde y hacia la noche. La temperatura máxima esperada será del 27 - 29 °C y mínima de entre 15 y 18 °C.

Lluvias para Guadalajara

07:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 23 °C 08:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 21 °C 09:00 PM 19% de probabilidad de lluvia 21 °C 10:00 PM 18% de probabilidad de lluvia 20 °C 11:00 PM 21% de probabilidad de lluvia 20 °C 12:00 AM 24% de probabilidad de lluvia 19 °C

La hora más probable de lluvia para Guadalajara esta noche es hacia las 19:00 horas y la media noche. Pero el pronóstico puede variar, según las condiciones meteorológicas.

Clima nacional

La tormenta tropical "Mario" se ha debilitado y en este momento sus remanentes se encuentran frente a las costas de Jalisco, esta situación mantendrá precipitaciones muy intensas en estados del sur y occidente del país.

El ingreso de humedad de ambos litorales al combinarse con inestabilidad de la atmósfera en la parte alta de la atmósfera, propiciarán lluvia de moderada a fuertes en el noroeste y occidente.

Mientras que una zona de baja presión frente a las costas del sur de México ocasionará lluvias el sur, sureste y hacia Península de Yucatán.

Jalisco, con cielo parcialmente cubierto, lluvia a lo largo del territorio. Chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en al centro, sur, oriente y occidente del estado.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA