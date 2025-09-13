¿Qué factor en la psicología colabora a confiar en la pareja?

La teoría del apego explica la forma en la que nos desenvolvemos en las relaciones de pareja, por eso es importante conocerlo.

Es así como el apego seguro no solo afecta las relaciones amorosas, sino que también influye en todas las interacciones sociales. Las personas con apego seguro suelen tener una visión más positiva de sí mismas y del mundo , lo que les permite navegar las relaciones con mayor facilidad y disfrutar de una vida más plena y equilibrada.

El concepto de apego, base en las relaciones amorosas

El concepto de apego seguro se ha convertido en un pilar fundamental dentro de la psicología, especialmente en lo que respecta a las relaciones de pareja.

A diferencia de otros tipos de apego, el apego seguro se caracteriza por la confianza mutua, la comunicación abierta y la capacidad para gestionar conflictos de manera saludable .

Este tipo de apego se desarrolla a partir de la infancia, donde los lazos emocionales con los cuidadores principales juegan un papel crucial en la formación de una base sólida para las relaciones futuras.

De acuerdo con un artículo realizado por Mónica Guzmán y Paula Contreras en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte de Chile, el apego es una conexión emocional profunda que se establece con las personas importantes en nuestras vidas, comenzando con los cuidadores en la infancia y extendiéndose a otras relaciones significativas en la edad adulta .

Esta conexión no solo afecta cómo nos relacionamos con los demás, sino que también moldea nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos .

A lo largo de nuestra vida, los patrones de apego que desarrollamos en la infancia influyen en cómo interactuamos con nuestras parejas. Aquellas personas que han experimentado un apego seguro en la infancia tienden a sentirse más cómodas con la intimidad emocional, son capaces de confiar en su pareja y manejan mejor las tensiones y los desafíos en la relación . En contraste, los otros tipos de apego, como el ansioso, evitativo o desorganizado, pueden dificultar la creación de relaciones saludables .

Tipos de apego y su impacto en la relación

Existen cuatro tipos principales de apego que afectan cómo nos relacionamos con nuestras parejas: el apego seguro, el apego ansioso o ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado.

El apego seguro es el más deseable, ya que está asociado con relaciones basadas en la confianza, la empatía y la resolución constructiva de conflictos .

Por otro lado, el apego ansioso se caracteriza por la necesidad constante de aprobación y miedo al abandono, mientras que el apego evitativo se manifiesta en la resistencia a la intimidad emocional .

El apego desorganizado , a menudo resultado de experiencias traumáticas en la infancia, combina comportamientos contradictorios y dificultades para establecer vínculos afectivos estables .

De acuerdo con el mismo artículo, el apego seguro en una relación de pareja se distingue por la capacidad de confiar tanto en uno mismo como en la pareja. Las personas con apego seguro pueden expresar sus emociones de manera sana, resolver conflictos de forma constructiva y mantener una relación equilibrada entre la cercanía emocional y la independencia personal.

Este tipo de apego se manifiesta a través de una comunicación abierta y empática, donde ambas partes se sienten seguras para ser auténticas sin miedo al juicio o al rechazo. La confianza mutua, el apoyo constante en momentos difíciles y la capacidad para fomentar el crecimiento personal son también características clave del apego seguro.

Desarrollar un apego seguro desde la infancia es crucial para establecer relaciones saludables en la vida adulta. Los niños que reciben atención y cariño de sus cuidadores desarrollan una mayor autoestima, confianza y capacidad para manejar sus emociones.

Estas habilidades se trasladan a la vida adulta, permitiendo la formación de relaciones de pareja más equilibradas y satisfactorias. La sugerencia es acudir a psicoterapia para resolver los conflictos .

