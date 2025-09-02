El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió para este martes 02 de septiembre que al menos ocho estados de la República Mexicana presentarán lluvias intensas. Aquí los detalles:

Para hoy, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora; puntuales muy fuertes en Nayarit y Baja California Sur; y puntuales fuertes en Baja California.

Por su parte, la onda tropical núm. 29, fue absorbida por la depresión tropical Doce-E que se desplazará frente a las costas de Jalisco, propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco . La depresión tropical podría intensificarse a tormenta tropical en el transcurso de hoy .

A su vez, el sistema frontal núm. 1, con características de estacionario sobre el noreste del país, interaccionará con una circulación ciclónica en altura y generarán lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas; y puntuales muy fuertes en Coahuila, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h y refrescamiento de las temperaturas en el norte de dichos estados.

Simultáneamente, un canal de baja presión, así como inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán probabilidad de lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí; puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas; y puntuales fuertes en Aguascalientes.

Asimismo, la onda tropical núm. 30 que recorrerá la península de Yucatán, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de aire húmedo del golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso por la tarde sobre entidades fronterizas del norte de la República Mexicana, oriente, occidente sur y sureste de México; y ambiente muy caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 °C en el noreste de Baja California, centro de Baja California Sur y zonas de Sonora.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 02 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (centro y sureste), San Luis Potosí (este) y Tamaulipas (oeste y suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

