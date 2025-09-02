De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la onda tropical número 29 —que ya fue absorbida por la depresión tropical “Doce-E”— se desplazará frente a las costas de Jalisco; el sistema frontal número 1 con características de estacionario sobre el noreste del país; el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe; y la onda tropical número 30 que recorrerá la península de Yucatán, traerán lluvias fuertes —de 50 a 75 mm— en Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, y la costa de Jalisco. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé precipitación de lluvia eléctrica por la tarde.Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá parcialmente nublado; las temperaturas oscilarán en torno a los 26 y 16 grados centígrados, y el viento Este alcanzará una velocidad de hasta 27 km/h.En la ruidosa ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra gran caída de chubascos —con una acumulación de agua de 0.6 mm— en el 60% de su región en las siguientes horas:Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO