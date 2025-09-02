De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la onda tropical número 29 —que ya fue absorbida por la depresión tropical “Doce-E”— se desplazará frente a las costas de Jalisco; el sistema frontal número 1 con características de estacionario sobre el noreste del país; el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe; y la onda tropical número 30 que recorrerá la península de Yucatán, traerán lluvias fuertes —de 50 a 75 mm— en Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, y la costa de Jalisco. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé precipitación de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá parcialmente nublado; las temperaturas oscilarán en torno a los 26 y 16 grados centígrados, y el viento Este alcanzará una velocidad de hasta 27 km/h.

¿A qué hora lloverá este 2 de septiembre en Guadalajara?

En la ruidosa ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra gran caída de chubascos —con una acumulación de agua de 0.6 mm— en el 60% de su región en las siguientes horas:

04:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.2 mm 05:00 PM Tormenta (87%) Acumulación de agua de 0.2 mm 06:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

