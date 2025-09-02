El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) vivirá un martes con lluvias dispersas por la tarde, este 02 de septiembre; aunque el pronóstico incrementa la probabilidad de precipitaciones a partir de mañana. Aquí el seguimiento al clima en la ciudad:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Posibles lluvias aisladas y chubascos matutinos con descargas eléctricas en sierras de Nayarit y costas de Jalisco. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco (costa), Colima y Michoacán, todas con descargas eléctricas, y posible caída de granizo en zonas altas de Michoacán y Jalisco, mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento del este y sureste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Nayarit.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde . No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa en horas de la tarde . Las temperaturas esperadas son: máximas de 26-28 °C y mínimas, de entre 16-18 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

02:00 PM 7% de probabilidad de lluvia 26 °C 03:00 PM 14% de probabilidad de lluvia 26 °C 04:00 PM 14% de probabilidad de lluvia 26 °C 05:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 25 °C 06:00 PM 9% de probabilidad de lluvia 24 °C

El pronóstico general de lluvia para este martes 02 de septiembre es de 24 por ciento, pero mañana miércoles repunta a 35 por ciento seguirá subiendo en días por venir .

Clima nacional

El paso de ondas tropicales frente a las costas del sur de México en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos, así como inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, favorecerá lluvias fuertes en el noroeste, occidente, centro y sureste.

En Jalisco se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del estado. No se descarta que en el Área Metropolitana de Guadalajara se presentan algunos núcleos de lluvia intensa a partir de media tarde .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA