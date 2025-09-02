Como se tenía previsto, la tormenta tropical "Kiko" evolucionó a huracán, aunque se mantiene lejos de las costas mexicanas; informó este martes 02 de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.El SMN informó que la tormenta tropical “Kiko” se ha intensificado a huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, su centro se localiza al suroeste de la península de Baja California, continúa su desplazamiento hacia el oeste; y debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el país.En su distancia al lugar más cercano en México, el fenómeno natural se ubica a 2 mil 040 km al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.Su desplazamiento actual es hacia el oeste (270°) a 11 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 140 km/h.El sistema no representa peligro para territorio nacional y debido a su distancia y trayectoria no se emiten recomendaciones.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA