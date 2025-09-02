Un nuevo ciclón tropical está por formarse muy cerca de las costas de Jalisco y Colima, advirtió este martes 02 de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Esta mañana, advirtió el SMN, el centro de la depresión tropical Doce-E, continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste, cerca de las costas de Colima y Jalisco . Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en Jalisco, Colima y Michoacán .

De continuar su evolución, como se espera, podría convertirse en la tormenta tropical "Lorena" este mismo día, alrededor de las 12:00 horas .

En su distancia al lugar más cercano, el fenómeno natural se localiza a 345 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima; y a 330 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (290°) a 24 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h.

Se esperan precipitaciones en costas de Jalisco, Colima, Michoacán y sur de Nayarit. Extendiéndose al sur de Baja California Sur esta noche. Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Las lluvias puntuales muy fuertes reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Además, se prevé viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; extendiéndose a la costa sur de Baja California Sur durante la noche.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

