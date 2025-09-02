Martes, 02 de Septiembre 2025

Cielos DESPEJADOS en Guadalajara esta noche; pronóstico de este martes 2 de septiembre

Para este martes 2 de septiembre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronostico de hoy, 2 de septiembre se prevé lluvias y tormentas en Guadalajara por la noche. UNSPLASH/ R. Lopez/ UNSPLASH/ D. Silantev

Según informes del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), este martes 2 de septiembre se formó la depresión tropical número 12 frente a las costas de Jalisco y Colima, la cual se prevé podría evolucionar a tormenta tropical en las próximas horas.

Cabe destacar que, por el momento, el fenómeno se encuentra alejado de las costas de México; no obstante, debido a su circulación todavía muy desorganizada, está dejando lluvias en las costas de Nayarit, en el sur de Sinaloa y en algunos puntos de Jalisco, donde las precipitaciones estarán presentes a lo largo del día.

Por otro lado, en el Área Metropolitana de Guadalajara se prevén temperaturas máximas de entre 26 y 28 grados Celsius, con algunos chubascos y tormentas hacia el final de la jornada.

 ¿Lloverá en Guadalajara HOY, 2 de septiembre por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé lluvias ligeras y tormentas con probabilidad del 40 al 50% en la región, asimismo, cielo  parcialmente nuboso. 

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 2 de septiembre?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 20 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  22 grados centígrados Parcialmente nuboso
20:00  21 grados centígrados Parcialmente nuboso
21:00  21 grados centígrados Parcialmente nuboso
22:00  20 grados centígrados Nubes y claros
23:00  19 grados centígrados Parcialmente nuboso

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

