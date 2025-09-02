Según informes del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), este martes 2 de septiembre se formó la depresión tropical número 12 frente a las costas de Jalisco y Colima, la cual se prevé podría evolucionar a tormenta tropical en las próximas horas.

Cabe destacar que, por el momento, el fenómeno se encuentra alejado de las costas de México; no obstante, debido a su circulación todavía muy desorganizada, está dejando lluvias en las costas de Nayarit, en el sur de Sinaloa y en algunos puntos de Jalisco, donde las precipitaciones estarán presentes a lo largo del día.

Por otro lado, en el Área Metropolitana de Guadalajara se prevén temperaturas máximas de entre 26 y 28 grados Celsius, con algunos chubascos y tormentas hacia el final de la jornada.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 2 de septiembre por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé lluvias ligeras y tormentas con probabilidad del 40 al 50% en la región, asimismo, cielo parcialmente nuboso.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 2 de septiembre?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 20 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 22 grados centígrados Parcialmente nuboso 20:00 21 grados centígrados Parcialmente nuboso 21:00 21 grados centígrados Parcialmente nuboso 22:00 20 grados centígrados Nubes y claros 23:00 19 grados centígrados Parcialmente nuboso

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

