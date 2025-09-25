El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, aclaró que no fue su vivienda en Tepoztlán, Morelos, la que sufrió un robo, sino una construcción aledaña dentro del mismo predio donde se ubica la casa que actualmente está pagando. El legislador consideró que los hechos tienen un trasfondo político.

En entrevista, explicó que el terreno cuenta con dos edificaciones: la casa principal, que él adquirió y aún paga, y una construcción más pequeña que pertenece a la anterior dueña del predio. “Esa es la que asaltaron, se llevaron cuatro chamarras, un salami, un queso y una computadora. La computadora no tiene ninguna información que le sea de utilidad. Yo creo que estaban buscando eso: información”, señaló.

Fernández Noroña indicó que los responsables cortaron el servicio de Internet, lo que impidió que las cámaras de seguridad registraran el momento del robo. Aunque los objetos sustraídos fueron de poco valor económico, insistió en que los perpetradores habrían buscado documentos relacionados con el contrato de compraventa de la propiedad.

El morenista descartó solicitar medidas de protección a las autoridades y aseguró que no tiene miedo, aunque anunció que reforzará la seguridad del lugar con la instalación de nuevas cámaras de vigilancia.

“Considero que tiene que ver con toda la ofensiva que ha habido en mi contra estas últimas semanas. Yo estoy tranquilo. La gente en el pueblo es muy organizada y echada para adelante”, concluyó.

CT