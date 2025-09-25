En Sinaloa, se investiga si el joven, Irving Jahir “N” de 20 años, encontrado muerto a un lado del canal Siete, está relacionado con el intento del despojo de la camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador, Rubén Rocha Moya.

El hallazgo del cuerpo de este joven entre la maleza del canal que corre cercano al Boulevard Jesús Kumate, donde tuvo lugar el enfrentamiento entre los escoltas de la nieta del gobernador, hace presumir que este resultó herido, por lo que buscó refugio en una parte enmontada donde falleció.

Según las primeras indagaciones, la hija de la presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF, Eneyda Rocha Ruiz, viajaba en una camioneta acompañada de dos escoltas, una de ellas del sexo femenino, la cual conducía la unidad.

Al circular por el boulevard Jesús Kumate, hombres armados los interceptaron con la intención de despojarlos de la unidad, por lo que el elemento de los Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública, de nombre José “N”, que viajaba como copiloto, sacó su arma de cargo y los confrontó.

Tras un breve intercambio de disparos, los presuntos delincuentes huyeron del lugar, sin embargo, los dos escoltas resultaron heridos por lo que en la misma camioneta en que viajaban fueron trasladados por sus compañeros de urgencia a un hospital de Culiacán.

El secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo, explicó que la mujer escolta que conducía la camioneta solo presentó lesiones por esquirlas de bala, sin embargo, su compañero, presentó varios impactos de bala, por lo que su estado de salud es delicado y se encuentra en recuperación en un hospital. La nieta del gobernador se reportó ilesa.

