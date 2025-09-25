Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), declaró que criminalizar a la migración es inadmisible, además que las personas migrantes tienen derechos y las democracias deben defenderlos.

Durante el Segundo Encuentro “En defensa de la democracia: luchando contra el extremismo”, en el marco del periodo 80 de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller De la Fuente señaló que la diplomacia y el multilateralismo deben también defender esos derechos.

“Criminalizar la migración resulta, sencillamente, inadmisible. Los migrantes tienen derechos y las democracias deben defender esos derechos, como lo deben hacer, también, la diplomacia y el multilateralismo”, expresó.

Al destacar el diálogo en este encuentro, el secretario de relaciones exteriores dijo que todos los pueblos merecen un futuro más digno: “Y eso solo lo pueden ofrecer las democracias sin extremismos”.

En su participación, Juan Ramón de la Fuente señaló que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reafirma el compromiso de orientar la acción pública sobre las bases del Humanismo Mexicano, “el pensamiento que inspira la transformación de la vida pública de mi país”.

“Un modelo que coloca a la persona en el centro, y que entiende la democracia como un compromiso permanente con la dignidad, la igualdad y la justicia social”, declaró.

Llamó a proteger los espacios cívicos y garantizar los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales.

“¿Cómo construimos una comunidad internacional más democrática? Imposible imaginarla sin un multilateralismo más robusto. Por eso, México siempre se ha opuesto, desde hace 80 años, al derecho de veto que limita el ejercicio pleno de la democracia en las Naciones Unidas”, expresó.

El Universal

Celebra políticas de Trump sobre migración y aranceles

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU las políticas implementadas por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en materia de migración y aranceles y consideró que está llevando a cabo “una tarea de magnitudes titánicas”.

“El presidente Trump, en Estados Unidos, también entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe, y sabemos que una catástrofe en Estados Unidos es una catástrofe global”, señaló Milei, al destacar que el mandatario estadounidense, al igual que él mismo, está “tomando las decisiones difíciles que este momento histórico demanda”.

Además, destacó que Trump está llevando adelante “una reestructuración, sin precedentes, de los términos del comercio internacional”: “Una tarea de magnitudes titánicas que hacen al corazón del sistema económico global, porque este sistema estaba depredando el corazón industrial de su país y sumiéndolo en una crisis de deuda sin parangón”.

EFE

CT