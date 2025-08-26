Calendario SEP: Este es el primer puente para los alumnos en septiembre

El ciclo escolar 2025-2026 está a punto de iniciar. Desde el 1 de septiembre, millones de estudiantes de educación básica en México regresarán a clases después del descanso veraniego.

Aunque el inicio oficial aún no llega, madres, padres y tutores ya revisan el Calendario SEP para estar al tanto de las próximas fechas de descanso. Según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el primer puente será el viernes 26 de septiembre, debido a la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), lo que provocará la suspensión de actividades académicas.

Este receso ofrecerá a los estudiantes tres días sin clases: viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre, con el regreso a las actividades académicas el lunes 29 de septiembre. Es importante aclarar que, aunque el 16 de septiembre es festivo por la conmemoración del Día de la Independencia de México, el lunes 15 no será feriado, por lo que tanto las escuelas como los centros de trabajo funcionarán de manera habitual.

El calendario escolar SEP 2025-2026 incluye varias suspensiones de clases, tanto por días festivos como por sesiones del Consejo Técnico Escolar. Estas fechas ya están establecidas por la autoridad educativa y se aplican a todas las escuelas de educación básica en el país. Las suspensiones son:

Martes 16 de septiembre de 2025: Día de la Independencia de México

Lunes 17 de noviembre de 2025: Revolución Mexicana

Lunes 2 de febrero de 2026: Promulgación de la Constitución

Lunes 16 de marzo de 2026: Natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo de 2026: Día del Trabajo

Martes 5 de mayo de 2026: Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo de 2026: Día del Maestro

Además de estos días festivos, el calendario también contempla varias fechas para los Consejos Técnicos Escolares, donde los docentes y autoridades educativas se reúnen para evaluar los avances académicos y las estrategias pedagógicas. Las sesiones del CTE serán los siguientes días:

26 de septiembre de 2025

31 de octubre de 2025

28 de noviembre de 2025

30 de enero de 2026

27 de febrero de 2026

27 de marzo de 2026

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

En estos días no habrá clases en ninguna escuela de nivel básico.

El calendario también establece dos periodos vacacionales:

Vacaciones de invierno: del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026

Vacaciones de Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril de 2026

