Calendario SEP: Este es el primer puente para los alumnos en septiembre

El ciclo escolar 2025-2026 está a punto de iniciar. Desde el 1 de septiembre, millones de estudiantes de educación básica en México regresarán a clases después del descanso veraniego.Aunque el inicio oficial aún no llega, madres, padres y tutores ya revisan el Calendario SEP para estar al tanto de las próximas fechas de descanso. Según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el primer puente será el viernes 26 de septiembre, debido a la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), lo que provocará la suspensión de actividades académicas.Este receso ofrecerá a los estudiantes tres días sin clases: viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre, con el regreso a las actividades académicas el lunes 29 de septiembre. Es importante aclarar que, aunque el 16 de septiembre es festivo por la conmemoración del Día de la Independencia de México, el lunes 15 no será feriado, por lo que tanto las escuelas como los centros de trabajo funcionarán de manera habitual.El calendario escolar SEP 2025-2026 incluye varias suspensiones de clases, tanto por días festivos como por sesiones del Consejo Técnico Escolar. Estas fechas ya están establecidas por la autoridad educativa y se aplican a todas las escuelas de educación básica en el país. Las suspensiones son:Además de estos días festivos, el calendario también contempla varias fechas para los Consejos Técnicos Escolares, donde los docentes y autoridades educativas se reúnen para evaluar los avances académicos y las estrategias pedagógicas. Las sesiones del CTE serán los siguientes días:En estos días no habrá clases en ninguna escuela de nivel básico.El calendario también establece dos periodos vacacionales:SV