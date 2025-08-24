Días festivos y puentes en septiembre de 2025: Lo que debes saber

Con la llegada de septiembre , muchos mexicanos se preparan para disfrutar de los días de descanso que marca la ley. Si te preguntas cuáles serán los días festivos y puentes este mes , aquí te contamos todo lo que debes saber conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Hay días de descanso obligatorio en septiembre?

Aunque el 1 de septiembre de 2025 se realizará el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, esta fecha no está considerada como feriado oficial , por lo que las actividades laborales y escolares se desarrollarán con normalidad. Ese día, además, marca el inicio del ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de nivel básico.

El único día de descanso obligatorio en septiembre es el 16 de septiembre , en conmemoración de la Independencia de México, tal como lo establece la LFT.

¿Cómo se paga si trabajas el 16 de septiembre?

Según el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, quienes laboren durante un día de descanso oficial deben recibir un pago triple: su salario normal más el doble por el servicio prestado ese día.

En caso de que el día feriado coincida con un domingo, el empleador también deberá pagar la prima dominical, de acuerdo con el artículo 71 de la misma ley.

¿Qué días descansan los estudiantes?

Para los alumnos de educación básica, el calendario escolar 2025-2026 de la SEP establece suspensión de clases el 16 de septiembre por el Día de la Independencia.

Además, habrá puente escolar el viernes 26 de septiembre, debido a la realización de una Junta de Consejo Técnico Escolar. Las clases se reanudarán el lunes 29 de septiembre.

EE