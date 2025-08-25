Aunque el inicio formal del calendario escolar aún no ocurre, madres, padres y tutores ya consultan el Calendario SEP para conocer las próximas fechas de descanso y eso incluye aquellas jornadas que incluyen los Consejos Técnicos Escolares.El ciclo escolar 2025-2026 está por comenzar. A partir del 1 de septiembre, millones de estudiantes de nivel básico en México regresarán a las aulas tras el periodo vacacional de verano.Con base en el Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el primer puente del ciclo 2025-2026 será el viernes 26 de septiembre. Ese día se realizará la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo cual las actividades académicas se suspenden.Este receso permitirá a los estudiantes disfrutar de tres días consecutivos sin clases: viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre. Las actividades académicas se reanudarán con normalidad el lunes 29.Es importante destacar que, aunque el 16 de septiembre es día oficial de descanso en conmemoración del Día de la Independencia de México, el lunes 15 no está considerado como feriado, por lo que tanto escuelas como centros de trabajo operarán normalmente en esa fecha.El calendario escolar SEP 2025-2026 contempla varias suspensiones de clases a lo largo del ciclo, tanto por conmemoraciones oficiales como por sesiones del Consejo Técnico Escolar. Estas fechas ya están determinadas por la autoridad educativa y aplican a todas las escuelas de educación básica del país.Las suspensiones oficiales de clases son:Además de los días festivos, el calendario también incluye fechas designadas para los Consejos Técnicos Escolares. Estas reuniones son convocadas por directivos y supervisores, y en ellas participan docentes y autoridades educativas para la revisión de avances académicos y estrategias pedagógicas.Las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar se llevarán a cabo en las siguientes fechas:Durante estos días, no se impartirán clases en ningún plantel de nivel básico.Asimismo, el calendario establece dos periodos vacacionales:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA