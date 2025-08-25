Regreso a Clases 2025-2026: Descubre si tus hijos deben asistir antes del 29 de agosto

El regreso a clases de miles de estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) está a solo unos días, y entre comprar los útiles escolares, uniformes y prepararse de nuevo para las rutinas, algunos padres se preguntan si sus hijos entrarán a la clases el próximo 1 de septiembre o antes.

El calendario de la SEP contempla 185 días de clase, con un periodo que va del 1 de septiembre de 2025 al 15 de julio de 2026, incluyendo puentes y días de descanso, en su mayoría por los Consejos Técnicos.

Si bien es cierto que algunas personas entrarán antes del 1 de septiembre, no se trata de los estudiantes, pues la SEP ha programado que del 25 al 29 de agosto se lleve a cabo la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, destinada a que los docentes lleguen preparados para el inicio oficial de clases.

Durante esta fase, los maestros participan en actividades de organización escolar y revisión de tres ejes principales, según el documento “Orientaciones para la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar”:

Lectura crítica de la realidad

Programa Analítico

Programa de Mejora Continua

Estas actividades buscan garantizar que las escuelas estén listas para recibir a los alumnos de educación básica el primer día de clases.

¿Cuándo regresan los alumnos a los salones de clases?

El ciclo escolar 2025-2026 comenzará oficialmente el 1 de septiembre, fecha en la que se espera la incorporación de los 23 millones de alumnos que actualmente se encuentran de vacaciones.

