Beca Rita Cetina 2025: ¿Quién debe registrarse en septiembre, padres o alumnos?

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por la Secretaría del Bienestar que otorga un monto de mil 900 pesos a cada familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante registrado que asista a una institución pública.

La ayuda económica fue implementada en 2025 con el objetivo de apoyar a las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria para que puedan continuar con sus estudios de educación básica.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), el próximo registro para la Beca Rita Cetina comenzará el 15 de septiembre y se realizará directamente a través del sitio web oficial: www.becaritacetina.gob.mx.

Sin embargo, en vísperas del registro ha surgido la duda sobre quién debe registrarse para acceder a la beca: ¿los alumnos o los padres?

Según la CNBBBJ, las madres, padres o tutores legales de los beneficiarios son los encargados de llevar a cabo el registro.

Para esto, se requerirá que los padres cuenten con la Llave MX, por lo que deberán crear una cuenta para tener esta herramienta de identidad digital del Gobierno de México.

Además, los padres o tutores deberán presentar la siguiente documentación:

Del padre o tutor:

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

Clave Única de Registro de Población (CURP) del menor actualizada

Se recomienda recopilar toda la información requerida antes de septiembre para facilitar y agilizar el proceso de registro.

Los pagos de la Beca Rita Cetina son bimestrales , aunque durante julio y agosto no hay depósitos debido a que es periodo vacacional.

