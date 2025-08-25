Beca Rita Cetina: Estos son los documentos que debes tener de forma digital para inscribirte

A partir de septiembre de 2025, la Beca Rita Cetina implementará un proceso de inscripción completamente digital, informó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). Los solicitantes deberán subir su documentación en formato PDF o JPG a través del portal oficial del programa.

Como parte de esta modernización, será indispensable contar con una cuenta en Llave MX, la identidad digital del Gobierno de México. Esta herramienta permitirá validar los datos de forma segura y facilitar el acceso a los trámites, eliminando errores administrativos y evitando duplicaciones de beneficiarios.

La nueva etapa de la beca también incluye una ampliación en su cobertura, pues ahora se podrá solicitar no solo para secundaria, sino también para niveles de preescolar y primaria. El objetivo es fortalecer la permanencia escolar desde los primeros años de educación básica.

Uno de los beneficios clave del registro digital es que las familias ya no tendrán que trasladarse a módulos presenciales para entregar documentación. Esto representa un ahorro significativo de tiempo y dinero, especialmente en comunidades rurales o de difícil acceso.

Para realizar el registro, los tutores deberán tener lista la CURP, un número de celular activo, correo electrónico vigente, identificación oficial y comprobante de domicilio reciente. En el caso de los estudiantes, se solicitará su CURP. Todos estos archivos deberán subirse en formato PDF o JPG.

El portal www.becaritacetina.gob.mx abrirá el 15 de septiembre para estudiantes de secundaria, mientras que las inscripciones para preescolar y primaria comenzarán entre finales de septiembre y octubre. Para registrarse, será necesario ingresar con la cuenta Llave MX, llenar el formulario en línea, adjuntar los documentos requeridos y enviar la solicitud. Posteriormente, se podrá consultar el estatus del trámite en el mismo sitio web.

SV