El próximo lunes 1 de septiembre, millones de estudiantes de educación básica en México regresarán a las aulas para cursar el ciclo escolar 2025-2026. En este escenario, y ante los gastos que acompañan el regreso a clases, destaca la información de las becas a las que los estudiantes pueden acceder.

Estos apoyos suelen tener el objetivo de facilitar la economía de las familias y mejorar su vida —tanto personal como educativa— de los alumnos, así como de incentivar el alto rendimiento académico en los estudiantes.

En este nuevo periodo se presentan diversas oportunidades que pueden marcar la diferencia en el financiamiento de la educación de los infantes, donde destaca un programa del Gobierno Federal.

¿Qué beca pueden solicitar los alumnos de primaria?

Si eres alumno de primaria, puedes solicitar la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". Es un programa del Gobierno de México que tiene la finalidad de apoyar a las familias con niñas, niños y/o adolescentes que estén inscritos en algún nivel de preescolar, primaria o secundaria en escuelas públicas del país.

Su objetivo es que ningún estudiante de educación básica se vea obligado a abandonar sus estudios por falta de recursos económicos. Las fechas de registro serán anunciadas próximamente por las autoridades del programa.

¿Cuánto dinero da la Beca Rita Cetina?

Esta beca proporciona un apoyo económico de manera bimestral —cada dos meses—.

Se otorgan:

Mil 900 pesos mexicanos a cada familia con al menos un estudiante inscrito en escuela pública.

700 pesos mexicanos más por cada estudiante adicional inscrito en escuelas públicas de nivel básico.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar esta beca?

Estar inscrita o inscrito en una escuela pública de educación básica en modalidad escolarizada.

No recibir otra beca con el mismo objetivo otorgada por programas federales.

Residir en una localidad de atención prioritaria.

¿La Beca Rita Cetina es compatible con otros apoyos económicos?

De acuerdo con el Gobierno de México, la Beca Rita Cetina sí es compatible con aquellas becas que tengan un objetivo distinto, como las becas de excelencia, deportivas, entre otras. También es compatible con becas estatales, locales o privadas.

