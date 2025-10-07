CURP biométrica: Estos son los módulos para hacer el trámite en CDMX

A partir del próximo 16 de octubre de 2025, la CURP Biométrica se podrá tramitar oficialmente en todos los estados del territorio mexicano, consolidando un sistema de identidad más seguro y confiable para los ciudadanos.

Este documento busca reforzar la seguridad en los datos de los usuarios y agilizar u optimizar los trámites gubernamentales y de servicios públicos, reduciendo el riesgo de robo de identidad y mejorando la precisión en las bases de batos.

"Este nuevo documento de identidad ampliará las posibilidades de los mexicanos para identificarse, incluso desde la infancia”, explicó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

A pesar de que el trámite de la CURP Biométrica no será obligatorio, a partir del próximo 16 de octubre todas las dependencias de gobierno, instituciones públicas y organismos privados deberán aceptar y validar este documento de identificación para trámites oficiales.

De acuerdo con el titular del Registro Nacional de Población (RENAPO), Arturo Arce Vargas, la decisión de acudir a solicitarla o no dependerá de cada ciudadano, no obstante, se espera que para febrero de 2026, la emisión de este formato sea obligatoria. De esta forma, el trámite será completamente gratuito y voluntario.

Módulos para tramitar la CURP biométrica en CDMX y Edomex

Si decides tramitar tu CURP biométrica, puedes acudir a módulos oficiales ubicados en Ciudad de México y Estado de México. Entre los módulos más destacados se encuentran:

CDMX: oficinas del Registro Civil y módulos de atención de la Secretaría de Gobernación distribuidos en distintas alcaldías, así como en el módulo de RENAPO en Calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, cerca de la Glorieta de Insurgentes.

Edomex: módulos del Registro Civil en municipios como Toluca, Ecatepec y Naucalpan, además de oficinas de SEGOB designadas.

Se recomienda verificar horarios y requisitos antes de acudir, para garantizar que el trámite se realice sin contratiempos.

*Con información de SUN.

