CURP biométrica: ¿Se puede tramitar en línea?

Desde este próximo 16 de octubre de 2025, la CURP Biométrica se podrá tramitar oficialmente en todos los estados del territorio mexicano, consolidando un sistema de identidad más seguro y confiable para los ciudadanos.

Este documento busca reforzar la seguridad en los datos de los usuarios y agilizar u optimizar los trámites gubernamentales y de servicios públicos, reduciendo el riesgo de robo de identidad y mejorando la precisión en las bases de batos.

Así puedes tramitarla

Para tramitarla de manera presencial deberás asistir a las oficinas físicas del Registro Civil o a uno de los 145 módulos del RENAPO, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.

Asimismo podrás realizar el proceso en línea, a través de la plataforma digital Llave MX, siempre y cuando cuentes previamente con datos registrados ante otras dependencias, como el INE o el SAT.

Esta opción solo aplica para quienes den su consentimiento para que esas dependencias compartan sus datos biométricos y no requieran una visita presencial.

¿Cómo funciona el trámite en línea?

Acceder a Llave MX: Deberás tener una cuenta en la plataforma digital Llave MX, la cual requiere estar vinculada a datos oficiales.

Autorizar el uso de datos biométricos: Tendrás que dar tu consentimiento para que el INE, SAT o la Secretaría de Relaciones Exteriores compartan tus registros biométricos ya existentes.

Proceso digital: Una vez otorgado el consentimiento y con la información compartida, no será necesario que acudas a un módulo presencial, ya que el trámite se podrá completar digitalmente.

Además de los datos personales registrados en su versión tradicional, la CURP biométrica incluirá algunos elementos biométricos, como lo es una fotografía digital, el escaneo de iris y huellas dactilares, así como una firma electrónica, con el objetivo de brindar mayor seguridad a la identificación de los mexicanos.

*Con información de SUN

