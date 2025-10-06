CURP biométrica: ¿Se puede tramitar en línea?

Desde este próximo 16 de octubre de 2025, la CURP Biométrica se podrá tramitar oficialmente en todos los estados del territorio mexicano, consolidando un sistema de identidad más seguro y confiable para los ciudadanos.Este documento busca reforzar la seguridad en los datos de los usuarios y agilizar u optimizar los trámites gubernamentales y de servicios públicos, reduciendo el riesgo de robo de identidad y mejorando la precisión en las bases de batos.Para tramitarla de manera presencial deberás asistir a las oficinas físicas del Registro Civil o a uno de los 145 módulos del RENAPO, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.Asimismo podrás realizar el proceso en línea, a través de la plataforma digital Llave MX, siempre y cuando cuentes previamente con datos registrados ante otras dependencias, como el INE o el SAT.Esta opción solo aplica para quienes den su consentimiento para que esas dependencias compartan sus datos biométricos y no requieran una visita presencial.Además de los datos personales registrados en su versión tradicional, la CURP biométrica incluirá algunos elementos biométricos, como lo es una fotografía digital, el escaneo de iris y huellas dactilares, así como una firma electrónica, con el objetivo de brindar mayor seguridad a la identificación de los mexicanos.*Con información de SUN*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV