CURP Biométrica: Esto necesitas para tramitarla en Guadalajara

Con el auge de los fraudes, el robo de identidad y la violencia, el Gobierno de México ha empezado a implementar formatos de identificación mucho más precisos y seguros, tal es el caso de la CURP Biométrica, la nueva forma de la habitual Clave Única de Registro de Población (CURP).

La CURP Biométrica, también tiene por fin mejorar los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas. Esta, contará con datos imposibles de falsificar, como las huellas dactilares de ambas manos, el escaneo de iris, fotografía digital y firma electrónica.

A partir de este 16 de octubre, Guadalajara se sumará a las primeras ciudades del país en ofrecer este nuevo formato de CURP. Las personas interesadas en tramitarla podrán gestionarlo en distintos puntos de la ciudad, ya sea de forma presencial o digital a través de la plataforma Llave MX.

Además, y como ya es sabido, las dependencias gubernamentales podrían empezar a aceptar la CURP Biométrica como documento de identificación oficial, en lugar del INE o el pasaporte. Algunos de los puntos habilitados en Guadalajara para solicitar la CURP Biométrica incluyen:

El módulo Renapo ubicado en Prolongación Alcalde 1855, Guadalajara.

Oficinas del Registro Civil Estatal.

También recordemos que está disponible la plataforma Llave MX, donde todos los trámites son en línea.

Requisitos para realizar el trámite en Guadalajara

Quienes deseen obtener su CURP Biométrica deberán presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento actualizada.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP tradicional validada por Renapo.

Comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses).

Un correo electrónico activo.

Cabe destacar que el trámite de la CURP Biométrica, será voluntario y totalmente gratuito. Por ende, la recopilación de estos datos tendrá el visto bueno de los titulares.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

