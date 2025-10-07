CURP biométrica: ¿El trámite tendrá algún costo?

La CURP está por comenzar un proceso de evolución para convertirse en la CURP biométrica.

Además de la tradicional clave alfanumérica que ya se tiene, este nuevo documento incluirá datos biométricos, como huellas dactilares, escaneó del iris -de ambos ojos-, fotografía, firma electrónica, entre otras.

¿A partir de cuándo puedes tramitarla?

La CURP biométrica se podrá tramitar en todas las entidades federativas de la República a partir del próximo 16 de octubre de 2025.

Para obtenerla podrás asistir a una de las oficinas del Registro Civil o algún módulo del Registro Nacional de Población (RENAPO) de lunes a viernes, en un horario de 8:30 a 14:30 horas.

En caso de que prefieras realizar el trámite en línea, puedes hacerlo ingresando a la plataforma digital Llave MX. Es importante recalcar que únicamente podrán realizar su registro en línea aquellas personas que cuenten con datos registrados previamente ante otras dependencias, como el INE o el SAT.

¿Cuánto costará el trámite?

Al ser un documento propuesto por el gobierno y que a partir de febrero de 2025 será obligatorio, la CURP Biométrica no tiene ningún costo.

Es un trámite totalmente gratuito al que puede acceder cualquier miembro de la ciudadanía.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV