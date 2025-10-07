Martes, 07 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Beca Rita Cetina: ¿Quiénes reciben su pago mañana miércoles 8 de octubre?

Los pagos de la Beca Rita Cetina finalizarán el próximo viernes 17 de octubre

Por: El Informador

Esta beca ofrece a los alumnos un monto de mil 900 pesos, entregados a través de la tarjeta del Banco del Bienestar de forma bimestral, es decir, cada dos meses. SUN / ESPECIAL

Esta beca ofrece a los alumnos un monto de mil 900 pesos, entregados a través de la tarjeta del Banco del Bienestar de forma bimestral, es decir, cada dos meses. SUN / ESPECIAL

Desde este lunes 6 de octubre, las páginas oficiales del Banco del Bienestar y Programas del Bienestar dieron a conocer el calendario oficial correspondiente a los pagos del primer bimestre de ciclo escolar 2025-2026 (septiembre-octubre) de la Beca Rica Cetina 2025, para todos los estudiantes de secundaria.

LEE: CURP biométrica: ¿Se puede tramitar en línea?

Esta beca ofrece a los alumnos un monto de mil 900 pesos, entregados a través de la tarjeta del Banco del Bienestar de forma bimestral, es decir, cada dos meses.

Calendario oficial de pagos

Los pagos finalizarán el próximo viernes 17 de octubre.

Como es costumbre, los depósitos se harán según con la letra inicial del primer apellido paterno de la persona titular, con el propósito de asegurar un proceso ordenado y ágil.

De esta forma, para este miércoles 08 de octubre el apoyo se entrega a los apellidos que comienzan con la letra "D", "E" y "F".

ESPECIAL 
ESPECIAL 

Cabe señalar que si en una familia hay dos estudiantes de secundaria registrados en la beca, el monto del depósito aumentará, llegando a los 2 mil 600 pesos bimestrales. A este monto se le agregarán 700 pesos adicionales por cada alumno extra registrado en el programa.

Te puede interesar: CURP biométrica: ¿El trámite tendrá algún costo?

*Con información de SUN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones