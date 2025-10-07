Salinas Pliego te invita a celebrar sus 70 años; regístrate AQUÍ

El empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, recientemente expuesto por el fisco mexicano debido a que mantiene una deuda por 74 mil millones de pesos, está a días de cumplir años y lo celebrará en grande. ¡Tú puedes ser parte de las y los invitados a su festejo!

En los últimos meses, el espacio de " La Mañanera ", encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum , ha sido utilizado para dar a conocer a la población mexicana que el empresario mexicano, dueño del conglomerado empresarial Grupo Salinas, mantiene una deuda ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por más de 70 mil millones de pesos.

Además, medios internacionales dieron a conocer que Salinas pagó 25 millones de dólares de fianza al gobierno de Estados Unidos para no ser encarcelado, luego de vender una empresa de telecomunicaciones con deudas fiscales en el país del norte.

A pesar de los problemas legales que enfrenta el empresario, desde sus redes sociales ha anunciado una invitación masiva para celebrar " los 70 del Tío Richie ".

¿Puedo asistir a la celebración del cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego?

Desde la cuenta de X de Grupo Salinas, el dueño de Banco Azteca publicó un enlace para invitar a toda la población mexicana a registrarse como posibles invitados a su celebración del cumpleaños número 70 en la Arena Ciudad de México el próximo 25 de octubre.

" Si quieres obtener un pase doble, sólo necesitas registrarte y estar muy atento a recoger tus boletos. Recuerda anotar tus datos como aparecen en tu identificación oficial, ya que se te solicitará presentarla para recoger tus boletos ", se lee en el portal de registro.

Con solo anotar tus datos, seas o no cliente de Banco Azteca o Elektra, participarás para asistir a este evento. ¿Ya te registraste? Aquí te dejamos el enlace directo a tu próximo compromiso: la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego.

