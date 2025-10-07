CURP biométrica: Estas son las fechas clave que debes conocer

La Clave Única de Registro de Población (CURP) evolucionará para incluir fotografía y huellas dactilares, con el objetivo de mejorar los procesos de administración y seguridad.

Los datos serán gestionados mediante la Plataforma Única de Identidad (PUI), la cual será coordinada por la Secretaría de Gobernación (Segob) en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. El cruce de información hará más eficientes procesos como la búsqueda de personas desaparecidas y el cumplimiento de obligaciones fiscales.

El documento será obligatorio para dependencias del gobierno y organismos privados, es decir, la CURP biométrica deberá ser aceptada como medio de identificación oficial. Aunque los ciudadanos no están obligados a tramitarla, su uso generalizado hace recomendable contar con ella. Con esto en mente, te presentamos una lista de fechas clave para saber cuándo tramitar el documento y comenzar a utilizarlo.

Entrada en vigor

El 16 de julio de 2025 se publicaron los lineamientos para implementar la CURP biométrica, por lo que desde entonces se considera un documento oficial.

Antes del 14 de octubre de 2025

Para esta fecha deberá estar lista la Plataforma Única de Identidad.

Se habilitarán los mecanismos necesarios para la transferencia de datos que conformarán dicha plataforma.

Los organismos públicos y privados deberán reconocer la CURP biométrica como uno de los documentos de identificación oficial.

A partir del 16 de octubre de 2025

Esta es la fecha a partir de la cual los ciudadanos podrán tramitar la CURP biométrica en cualquier estado del país.

El trámite podrá realizarse en las oficinas del Registro Civil o del Registro Nacional de Población (RENAPO), de lunes a viernes, en un horario de 8:30 a 14:30 horas.

También estará disponible en línea a través de la plataforma Llave MX, para quienes ya hayan registrado sus datos en el Instituto Nacional Electoral (INE) o en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Antes del 13 de noviembre de 2025

Deberá establecerse el Programa de Integración de Datos Biométricos de Menores, con el que se registrarán las fotografías y huellas dactilares de niñas, niños y adolescentes.

