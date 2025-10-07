El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y la cadena de supermercados Bodega Aurrera se unen para ofrecer beneficios exclusivos a las personas de la tercera edad que cuenten con la tarjeta Inapam. A continuación, te explicamos todo lo que debes saber para aprovecharlos.

La tarjeta Inapam es una credencial expedida por el organismo público mexicano encargado de regular las políticas nacionales relacionadas con el bienestar de los adultos mayores , con el objetivo de que puedan gozar de una vejez digna y sin carencias.

Con dicha tarjeta, las personas mayores p ueden acceder a diferentes beneficios, programas de integración social y descuentos en múltiples establecimientos y servicios clave que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

Uno de esos lugares que, a través de un convenio con el instituto, estableció una tarifa preferente para los tarjetahabientes Inapam es Bodega Aurrera. La administración señaló que durante los primeros 10 días de cada mes, los adultos mayores podrán gozar de un 7% de descuento en las farmacias de todas las sucursales del país.

Pero eso no es todo, ya que después de los primeros 10 días, se mantendrá un descuento del 5% en productos de farmacia durante todo el mes.

Para obtenerlo, lo único que debes hacer es solicitarlo en la caja al momento de pagar y presentar tu tarjeta Inapam en buen estado y con todos tus datos legibles.

Esta promoción no es acumulable con otras vigentes y se reserva exclusivamente para los beneficiarios del Inapam.

Si deseas conocer más sobre todas las ventajas y beneficios que puedes recibir con tu tarjeta Inapam, ingresa a su página oficial a través del enlace https://www.gob.mx/inapam y consulta el Directorio de Beneficios 2025 para credenciales Inapam.

