CURP biométrica: ¿Qué pasa si decido no hacer el trámite?

La CURP biométrica es la evolución del formato tradicional de la Clave Única de Registro de Población anunciada por el Gobierno de México. Este nuevo documento integrará datos irrepetibles del titular, como las huellas dactilares de ambas manos y escaneo de iris.

Esta modificación tiene el propósito de ampliar las posibilidades de identificación para los mexicanos, y tendrá para esta función el mismo valor que la INE o el pasaporte.

La CURP biométrica apuesta por una identificación más precisa, por lo que se pretende evitar la falsificación de identidad y fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas.

Aunque las autoridades gubernamentales destacan las ventajas de este formato, algunas personas han manifestado inquietud respecto a la forma en la que se manejarán sus datos personales.

¿Qué pasa si no tramito la CURP biométrica?

Ante la inquietud de la ciudadanía respecto a la obligatoriedad de la CURP biométrica, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que su trámite es completamente voluntario, es decir, que la incorporación de estos datos se realizará previo al consentimiento de titular.

Al no ser obligatorio, no habrá ningún tipo de sanción por no tramitar la CURP biométrica, sin embargo, el Gobierno de México prevé que la mayor parte de la población decida registrarse.

De acuerdo con el titular del Registro Nacional de Población (Renapo), Arturo Arce Vargas, a partir del próximo 16 de octubre, todas las dependencias de gobierno, instituciones públicas y organismos privados estarán obligados a aceptarla como documento oficial de identificación.

De este modo, la CURP biométrica, al igual que la CURP tradicional, podrá utilizarse como documento de identificación para trámites institucionales como inscripciones escolares, registro en el IMSS o ISSSTE, expedición de pasaporte, entre otros.

Los datos recabados estarán resguardados en la Plataforma Única de Identificación, operada exclusivamente por la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de la Renapo.

MB